De Grevenbroekers wandelen in Leudal

Leudal is een gemeente in Nederlands Limburg, gelegen tussen Weert en Roermond. Het is een zeer populair natuur- en wandelgebied. Er was dan ook een ruime keuze aan afstanden van 5 tot 40 km. Voor de wandelaars die kozen voor een korte afstand, was er in de namiddag nog een extra uitstap voorzien naar het nabijgelegen stadje Roermond. Alle wandelaars waren tevreden over het verloop van de mooie dag.

Meer info over wandelclub De Grevenbroekers: www.degrevenbroekers.be