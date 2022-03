PRAKTISCH. MINERVA CLASSIC BRUGGE-DE PANNE 2022. Een sprintersfestival met De Moeren als spelbreker

De tweede Vlaamse eendagswedstrijd uit de WorldTour, die dit jaar omgedoopt werd tot de Minerva Classic Brugge-De Panne, stuurt de renners over meer dan 200 vlakke en vooral open wegen op West-Vlaamse bodem. De 46e editie van Brugge-De Panne belooft opnieuw een strijd te worden tussen de allerbeste sprinters ter wereld. Al kan de verraderlijke wind in De Moeren daar ook weleens een stokje voorsteken.

Praktisch 46de Minerva Classic Brugge-De Panne

Wanneer: woensdag 23 maart

Start: om 12u15 op ’t Zand in Brugge

Afstand: 207.9 km

Aankomst: omstreeks 16u52 in de Veurnestraat, De Panne

Categorie: WorldTour

Waar kan ik het volgen? Van start tot finish op hbvl.be, de finale kan je vanaf 14u50 live bekijken op één

Het parcours van de Minerva Classic Brugge-De Panne 2022.

Een onofficieel sprintkampioenschap

Brugge-De Panne is een naam die al bijna een halve eeuw meegaat in de wielerwereld. De koers staat al 46 jaar op de kalender, maar tot 2017 spraken we van de Driedaagse De Panne-Koksijde, een meerdaagse wielerronde. Omdat de Driedaagse vaak over dezelfde wegen reed als de Ronde van Vlaanderen en bovendien in de week voordien verreden werd, was het dé ideale voorbereidingswedstrijd op Vlaanderens Mooiste. In 2018 besloot de organisatie het plots over een andere boeg te gooien en de wedstrijd te hertekenen naar een eendagskoers voor sprinters.

Na de Omloop Het Nieuwsblad is het de tweede Belgische (en Vlaamse) WorldTourwedstrijd van het jaar. Zowel in het peloton, bij de analisten als door de organisatie wordt de wedstrijd gezien als een van een festival voor de allerbeste sprinters ter wereld. Met Sam Bennett (2021), Dylan Groenewegen (2019) en Elia Viviani (2018) als recente winnaars, is meteen duidelijk waarom. Enkel Yves Lampaert kon in 2020 een sprint ontlopen.

In de Minerva Classic Brugge-De Panne klieven de renners dwars door de duinen. — © BELGA

De wind heeft zijn zegje

De organisatie van Brugge-De Panne kwam de voorbije weken al enkele keren in het nieuws. Niet alleen werd een nieuwe hoofdsponsor voorgesteld waardoor we nu niet meer spreken van de Oxyclean Classic Brugge-De Panne maar van de Minerva Classic Brugge-De Panne, het profileerde zich ook als pionier voor het vrouwenwielrennen. Zo zal het prijzengeld voor de Minerva Classic Brugge–De Panne en dat van de Exterioo women’s Classic Brugge–De Panne (de editie voor vrouwen die een dag later wordt afgewerkt) dit jaar voor het eerst gelijk zijn. Verder mogen de organisatoren en de renners, na twee edities zonder publiek, voor het eerst uitkijken naar de aanwezigheid van publiek langs de kant van de weg.

De meeste renners trekken met een bang hartje naar de open vlakte van de Moeren. — © BELGA

Veel veranderingen dus, maar aan het parcours is er net bijzonder weinig gesleuteld. De renners starten op ’t Zand in Brugge en rijden over biljartvlakke wegen in een nagenoeg rechte lijn richting De Panne. Daar wachten na 72,6 kilometer drie plaatselijke rondjes van elk 45,1 kilometer met passages in onder andere Koksijde, Veurne en De Panne waar ook de aankomststreep getrokken is.

De hoofdrol op het slotcircuit is zonder twijfel weggelegd voor De Moeren, een in de 17de eeuw drooggelegde polder die vier meter onder de zeespiegel ligt. Maar in wielerland staan De Moeren symbool voor waaiers en wind. In het verleden zagen we zelfs renners letterlijk van de weg waaien en de gracht intuimelen. Het zijn deze Moeren die bepalen of er gesprint zal worden om de zege en zo ja, met hoeveel renners dit zal gebeuren. Als er woensdag wind blaast over de onbeschutte West-Vlaamse polder, is spektakel gegarandeerd.

Zo was het vorig jaar: Sam Bennett klopt de jonge Jasper Philipsen

De vierde editie sinds de hervorming van Brugge-De Panne was er opnieuw eentje waar de spurters hoogtij vierden. Vroeg in de wedstrijd ontstond de traditionele ontsnapping met onder andere Gerben Thijssen en Ruben Apers, maar na 75 kilometer werd deze al ingerekend. Vervolgens probeerde de Spanjaard Sebastian Mora Vedri het met een solo, maar ook dit mooie liedje bleef niet duren. Op het lokale parcours moesten de renners drie keer door het traditionele waaierdecor, maar voor één keertje was de wind niet krachtig genoeg om het peloton uiteen te ranselen.

Brent van Moer voelde zich wel thuis rond De Moeren. Hij probeerde het met een aanvalspoging op twintig kilometer voor de streep, maar aangezien zoveel teams in de kansen van hun topsprinter geloofden was zijn uitval ten dode opgeschreven.

Verder dan het achterwiel van Bennett kwam Philipsen niet.

Het werd een sprint met een omvangrijk peloton en daarin zette Jasper Philipsen al van erg ver aan. Ook Pascal Ackermann deed dit, maar tegen de Ier Sam Bennett was geen kruid gewassen. Hij kwam er - mede dankzij een geweldige lead-out van ploegmaat Michael Morkov - machtig uit en sprintte met de vingers in de neus naar zijn vierde zege van het seizoen. De Ier was na afloop ontzettend blij dat hij met Brugge-De Panne eindelijk zijn eerste eendagskoers in de WorldTour beet had.

Crème de la crème der sprinters

Een dagje aan zee, heel wat topsprinters hebben er wel zin in. Voor deze voorjaarswedstrijd moeten de topfavorieten voor de zege immers bij die categorie gezocht worden. De winnaar van 2021, de Ier Sam Bennett, rijdt nu voor BORA-Hansgrohe en hoopt in De Panne zijn eerste zege voor z’n nieuwe werkgever binnen te halen. De jonge Belg Jordi Meeus zal hem daarin proberen bij te staan. Maar de concurrentie is zwaar, loodzwaar zelfs.

Bij Quick-Step Alpha Vinyl wordt de kaart van Fabio Jakobsen getrokken. De Nederlander is misschien wel de snelste renner van het moment en bewees in de recente waaieretappe in Parijs-Nice dat hij als de beste door de wind kan rijden. Wie wil winnen, zal van goeden huize moeten zijn om Jakobsen te kloppen. Die andere topspurter van de formatie van Patrick Lefevere, de Brit Mark Cavendish, neemt niet deel.

Wie misschien wel het meeste gebrand is om Jakobsen te kloppen, is Caleb Ewan. De Australiër van Lotto Soudal kwam de Nederlander al eerder tegen in Kuurne-Brussel-Kuurne, maar schoot in de spurt toen duidelijk te kort. Woensdag aast Ewan op revanche. Met de jonge Arnaud De Lie heeft Lotto Soudal nog een tweede spurtkaart op zak.

In Kuurne-Brussel-Kuurne kwamen topfavorieten Jakobsen (l) en Ewan (r) mekaar al tegen. Kan Ewan in De Panne revanche nemen? — © BELGA

Toch is het allesbehalve vanzelfsprekend dat een van deze drie topfavorieten de koers wint. Niet alleen kan de wind in De Moeren de koers helemaal op z’n kop zetten, ook in een spurt zijn er kapers op de kust. Ex-wereldkampioen Mads Pedersen (Trek - Segafredo) won een etappe in Parijs-Nice en gaf in de spurts meermaals Wout van Aert het nakijken. Dan weet je dat de vorm goed zit. Ook Sonny Colbrelli (Bahrain - Victorious), tweede in de Omloop het Nieuwsblad, mag met het nodige zelfvertrouwen naar Brugge afzakken.

Verder kan Dylan Groenewegen (Team BikeExchange - Jayco) als voormalig winnaar van deze wedstrijd niet uit het oog verloren worden. Ook zijn landgenoten Cees Bol (Team DSM) en Mike Teunissen (Jumbo - Visma) horen bij de schaduwfavorieten. Daarnaast maken ook Giacomo Nizzolo (Israel Premier Tech) en woelwater Nacer Bouhanni (Arkéa - Samsic) kans als het op een sprint aankomt. Pascal Ackermann werd vorig jaar derde en is intrinsiek een van de snelste renners, maar het loopt dit seizoen vooralsnog voor geen meter voor de Duitser van UAE Team Emirates. Wie weet heeft hij woensdag meer geluk.

Laatste tien winnaars

2021: Sam Bennett (IRE)

2020: Yves Lampaert

2019: Dylan Groenewegen (NED)

2018: Elia Viviani (ITA)

2017: Philippe Gilbert

2016: Liewe Westra (NED)

2015: Alexander Kristoff (NOR)

2014: Guillaume Van Keirsbulck

2013: Sylvain Chavanel (FRA)

2012: Sylvain Chavanel (FRA)