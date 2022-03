Kampse oppositiepartijen vragen om een raadscommissie

Leopoldsburg

Tijdens de recente gemeenteraad kreeg Tim Theunis (CD&V) als nieuwe voorzitter van de raadscommissie meteen een gezamenlijke aanvraag overhandigd van de 3 plaatselijke oppositiepartijen. Daarin vragen Pro Leopoldsburg, N-VA en VB verduidelijking ivm de aangekondigde 3 stappen naar een betere ontsluiting Reigersvliet en omgeving. “Op geen enkel moment werden de leden van de gemeenteraad of van de raadscommissie mobiliteit hierover ingelicht of was er een inspraakmoment. Ook over de aangekondigde trajectcontrole en snelheidsbeperking op de Kerkhovenweg , de vernieuwing van de Kanaalstraat en de verkeersimpact van de nieuwe verkavelingen aan de kanaalkom hadden we graag binnen de maand toelichtingen gekregen tijdens een raadscommissie”, aldus Danny Bloemen van Pro Leop.