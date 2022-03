Expo 150 jaar Sint-Vincentius Kuringen lokt veel volk

"De 150 jaren onafgebroken werking van de Sint-Vincentiusvereniging van Kuringen aanschouwelijk voorstellen in een tentoonstelling vormde een hele uitdaging. Dat dit kon gebeuren in het opgefrist Prinsenhof gaf extra moed", aldus de organisatie. "Samen met Kris Leenaers en André Convents van de Heemkundige Kring De Graef Hasselt Kuringen verdiepten wij ons in de rijke verhalen en soms moeilijk leesbare handschriften. Gelukkig vonden we bijna alle verslagboeken terug en konden we daardoor een vrij volledige geschiedenis tonen."Enkele oudere bezoekers vertelden over gebeurtenissen uit hun kinderjaren en bevestigden hierbij de feiten die in de verslagboeken vele jaren geleden neergeschreven werden. Het waren dikwijls aangrijpende verhalen die ook aantoonden dat het vrijwilligerswerk in de armoedebestrijding dat beetje hoop kan brengen voor wie het minder goed heeft.Helaas duurde de tentoonstelling maar twee dagen en had niet iedereen de gelegenheid om een bezoekje te brengen. Voor wie geïnteresseerd is in het verhaal van Sint-Vincentius Kuringen zijn er nog een aantal exemplaren van het geïllustreerd naslagwerk beschikbaar. Het naslagwerk kost 20 euro en is verkrijgbaar in ’t Gebaar (Crutzenstraat 94 te Kuringen) of bij Lieve Swennen (Overdemerstraat 76 te Kuringen).