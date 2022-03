Verborgen geschiedenis achter het symbool van Alken

De Vatendragers, het is een beeld dat voor het doorgaand verkeer misschien niet opvalt, maar wie opgegroeid is in Alken kent het maar al te goed. Toch klinkt het verhaal achter het kunstwerk voor veel Alkenaren niet bekend in de oren.

De Vatendragers, ook wel De Tonnendragers genoemd, doet de inwoners van Alken terugblikken op de vorige eeuw. Op 20 april 1997 vierde het Algemeen Christelijk Werknemersverbond van Alken namelijk zijn twintigste verjaardag. "Ter gelegenheid daarvan besloot de ACW een geschenk aan de gemeente te geven in de vorm van een standbeeld", aldus Eddy Wintmolders, toenmalig voorzitter van ACW Alken. De goede band tussen het werknemersverbond en het gemeentebestuur, dat voor de meerderheid bestond uit CD&V (toen nog CVP), zorgde ervoor dat het standbeeld met open armen ontvangen werd. Het geschenk werd tegenover het gemeentehuis gepositioneerd, in het parkje langs de Dienst Vrije Tijd.Zoals de naam al doet vermoeden, stelt het kunstwerk twee mensen voor die een vat gevuld met bier aan het vervoeren zijn. Het is dan ook niet verrassend dat dat een verwijzing is naar de brouwerij die Alken al jaar en dag siert. Het ontwerp van het beeld is immers afgeleid van het logo van Brouwerijen Alken-Maes, waarop ook twee vatendragers te zien zijn. Dat is echter niet de enige band die het standbeeld heeft met de brouwerij. Het bedrijf heeft namelijk de vervaardiging van het kunstwerk volledig gefinancierd.Ter ere van de inhuldiging van De Vatendragers werd er door Frans Swartele een gelijknamig gedicht geschreven. De meest memorabele zin daaruit luidt: ‘Wie draagt... welk Alken... de volgende eeuw in?’ Deze dichtregel verwijst naar de gemeenteraadsverkiezingen die drie jaar later, dus bij de eeuwwisseling, zouden gaan plaatsvinden. Het dragen van het vat staat met andere woorden symbool voor het dragen van Alken. Swartele’s gedicht vormt niet alleen symbolisch, maar ook letterlijk een onderdeel van het standbeeld. Het zit namelijk opgeborgen in het voetstuk van het kunstwerk, weet Wintmolders te vertellen.Het standbeeld werd gemaakt door kunstenaar-beeldhouwer Willy Ceysens en zijn zoon Boud Ceysens. "Op dit moment worden er nog steeds miniatuur versies gemaakt om te gebruiken als afscheidsgeschenk voor schepenen of gemeenteraadsleden", meldt de Alkense burgemeester Marc Penxten (N-VA). Net zoals het origineel, zijn die kleine beeldjes vervaardigd uit gegoten aluminium.