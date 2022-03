Vijf maanden cel met uitstel voor jogger die hondje Dribbel doodstak

Arne V. (44) uit Lokeren, die op 14 november 2020 in Waasmunster hondje Dribbel doodstak met een mes terwijl hij aan het joggen was, is door de Dendermondse strafrechtbank veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf met uitstel.

De feiten deden zich voor in de Donkerputstraat in Waasmunster. De vriendin van Kristoff Van Havere, baasje van Dribbel, maakte een avondwandeling en had Dribbel meegenomen. Toen een jogger de wandelaars kruiste, liep de Jack Russel met de man mee. Maar die greep een mes en stak het dier al lopend neer. De messteek ging recht in het hart van het dier en de hond overleed ter plaatse. Het was pas na een intensieve zoektocht, aan de hand van tips en camerabeelden, dat Arne V. als dader geïdentificeerd kon worden.

Tijdens zijn proces benadrukte V. dat hij niet de bedoeling had gehad de hond dood te steken. “Ik was alleen in paniek omdat het dier uit het niets tevoorschijn kwam en los liep”, zei hij. “De hond was agressief en dat kwam als bedreigend over. Instinctief heb ik toen een mesje, dat ik altijd op zak heb omdat ik professioneel met vegetatie-onderzoek bezig ben, genomen. Ik wist niet dat het dier gewond was, ik dacht dat het gewoon terug naar zijn baasje liep. En ik ben doorgelopen.”

De rechter oordeelde woensdag evenwel dat er “andere mogelijkheden waren om de dreiging af te wenden” en dat V.’s gedrag “ongepast en niet voor herhaling vatbaar is”. Toch legde de rechtbank ook een deel van fout bij het baasje omdat de hond op het ogenblik van de feiten niet aan een leiband hing. V. moet daardoor niet de volledig gevraagde schadevergoeding aan de burgerlijke partij betalen.