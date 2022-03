Tenniswereld treurt om het afscheid van Ashleigh Barty: “Ik zal mijn slice-maatje missen”

LEES OOK. Schok in tennisland: nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty stopt per direct met proftennis

Slechts 25 jaar is Ashleigh Barty. En toch houdt de huidige nummer 1 van de wereld in het vrouwentennis het nu al voor bekeken. Het doet denken aan Justine Henin, die ook op die leeftijd en als nummer 1 de tenniswereld achter zich liet. Barty, die nog maar net de Australian Open op haar naam schreef voelde zich uitgeput: “Het is gewoon dat ik dat niet meer in me heb. Ik heb niet de fysieke energie, de emotionele wil en al het andere om mezelf op het hoogste niveau te pushen”, aldus de Australische.

Ook Kirsten Flipkens, die in 2017 nog in de finale stond tegen Barty op de Cincinnati Masters en daar kansloos verloor, had niets dan mooie woorden voor haar Australische collega. “Je deed altijd alles precies zoals jij het wilde en niet wat anderen je zeiden te doen. Je ging altijd je eigen weg. Dat is wat ik zo waardeer en respecteer aan jou. Ik zal mijn slice-maatje missen”, zei onze landgenote.

Ook van haar concullega’s kreeg Barty heel wat gelukswensen. Barty is dan ook graag gezien in het tenniscircuit. Wie het wereldje een beetje kent, weet hoe zeldzaam dat is. Simona Halep, Petra Kvitova en Karolina Pliskova hebben dan misschien wel een concurrent minder om prijzen te pakken, maar ook zij treurden om het plotse afscheid van de Australische nummer 1 van de wereld.

Nog enkele reacties op het afscheid van Barty

