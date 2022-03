Lingerieketen Hunkemöller weer grotendeels in Nederlandse handen

Lingerieketen Hunkemöller komt weer grotendeels in Nederlandse handen. De Amerikaanse investeerder Carlyle verkoopt het bedrijf aan de Nederlandse investeerders Parcom en Opportunity Partners. Hoeveel geld er met de overname is gemoeid, is niet bekend.

Na de deal houdt Carlyle nog een minderheidsbelang in Hunkemöller, dat in de negentiende eeuw werd opgericht door een Duitse immigrant. De onderneming begon als verkoper van korsetten in Amsterdam. Later groeide Hunkemöller tot een merk met honderden winkels in meerdere landen, waaronder België.

Parcom stak eerder onder meer geld in winkelketen HEMA.