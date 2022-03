OPROEP. Na de paternoster van Lemmelijn: wat draagt jij altijd bij je?

LEES OOK. Roeier Ward Lemmelijn draagt sinds tiende paternoster van Heilig Paterke: “Een straf ding”

“Ik heb die paternoster aan sinds ik weet waarom we met ons gezin jaarlijks vanuit Tienen naar het Heilig Paterke in Hasselt gingen”, vertelt Ward Lemmelijn woensdag in Het Belang van Limburg. “Mijn hele familie is er gaan bidden voor mijn geboorte. Mama had zware complicaties, al na drie maanden zwangerschap. De navelstreng was rond mij gewikkeld waardoor ik te weinig voeding kreeg. Mama kreeg ernstige bloedingen en de artsen gaven weinig hoop. Het had haar of mijn dood kunnen betekenen. Mijn moeder heeft nooit haar hoop en geloof verloren. Ze heeft de zwangerschap niet afgebroken en uiteindelijk is alles goed gekomen.”

