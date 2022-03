Kim Kardashian: “North is het niet altijd eens met hoe ik me kleed”

Kim Kardashian mag dan een mode-icoon zijn, maar er is één persoon die niet onder de indruk is: haar achtjarige dochter North.

Tijdens een nieuw interview met Vogue vertelt de 41-jarige Kardashian dat dochter North West een sterke mening heeft over mama’s kenmerkende kledingstijl.

“North is erg kritisch als het gaat om wat ik draag”, zegt ze. ”Ze klaagt altijd dat ik te veel zwart draag.”

“Ik kwam op Valentijnsdag naar haar school in een geheel roze outfit, en ze was zo opgewonden dat ze me omhelsde”, vertelt de realityster. “Natuurlijk deed ze mijn jas open, zag de zwarte voering en zei: Mam, je draagt nog steeds zwart!”