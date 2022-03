Donderdag eerste barrages voor WK in Qatar: alle ogen gericht op Europees kampioen Italië en Portugal

Donderdag worden de eerste wedstrijden in de Europese barrages voor het WK in Qatar gespeeld. Het is vooral uitkijken naar Europees kampioen Italië en Portugal.

Beide landen grepen in hun kwalificatiepoule naast een rechtstreeks ticket voor de eindronde. Italië eindigde achter Zwitserland, Portugal moest Servië laten voorgaan.

In de halve finales van de barrages spelen de Italianen donderdagavond in Palermo thuis tegen Noord-Macedonië. Portugal ontvangt op hetzelfde moment in Porto Turkije. De winnaars van de twee ontmoetingen strijden volgende week dinsdag (29 maart) in de finale van route C, in Porto of het Turkse Konya, om kwalificatie voor het WK.

Polen is in route B al zeker van een finaleplaats na de uitsluiting van Rusland, dat door de FIFA wordt geweerd na de invasie van Oekraïne. Robert Lewandowski en co spelen om een WK-ticket voor eigen volk in Chorzow tegen Zweden of Tsjechië. Die landen treffen elkaar donderdagavond in het Zweedse Solna.

In route A speelt Wales, dat tweede werd in zijn kwalificatiepoule achter België, in Cardiff gastheer voor Oostenrijk. In de andere wedstrijd had Schotland in Glasgow Oekraïne moeten ontvangen maar die wedstrijd werd door de oorlog naar juni verschoven. Ook de finale vindt dus logischerwijze later plaats.

Tien Europese landen zijn al geplaatst voor het WK in Qatar. Naast België zijn dat Servië, Spanje, Zwitserland, titelverdediger Frankrijk, Denemarken, Nederland, Kroatië, Engeland en Duitsland.

Ook in de andere confederaties is het stilaan moneytime voor de landen die nog niet gekwalificeerd zijn. Zo worden in Afrika vrijdag de vijf heenwedstrijden in de barrages gespeeld met onder meer een heruitgave van de finale van de Africa Cup tussen Senegal en Egypte, met de broederstrijd tussen Liverpoolvedetten Sadio Mané en Mo Salah. Het is ook uitkijken naar de clash tussen Kameroen en Algerije.

In Zuid-Amerika zijn alleen grootmachten Brazilië en Argentinië al geplaatst. Er vallen nog twee of drie tickets te verdelen. Ecuador staat er het beste voor. Uruguay, Peru en Chili kunnen nog vierde worden (rechtstreeks geplaatst) of vijfde (barrage), waarvoor ook Colombia nog niet is uitgeteld.

In de CONCACAF hebben Canada, de VS en Mexico de beste kaarten in handen, in Azië zijn gastland Qatar, Iran en Zuid-Korea al zeker en wordt nog gestreden tussen Saoedi-Arabië, Japan en Australië.

In Oceanië tot slot mikken Nieuw-Zeeland, Tahiti en de Salomonseilanden nog op een WK-ticket via een intercontinentale barrage.