GEMEENTERAAD. Duizelingwekkende cijfers: Lommel herbekijkt projecten door torenhoge energieprijzen

Lommel

Toerisme: De concessieovereenkomst tussen de stad en de uitbating van Jachthaven De Meerpaal wordt opnieuw voor twee jaar verlengd. “We kiezen korte periodes wegens de onzekerheid over de geplande ontwikkeling in het gebied”, bracht schepen Karel Wieërs (N-VA) in herinnering. Oppositieraadslid Rina Ven (Samen Vooruit) vreest dat deze aanpak weegt op de uitbating. “Er is nood op een langetermijnvisie voor de omgeving van de Velbo-zandput. Hiervoor werd een masterplan ontwikkeld en in 2018 heeft een studiebureau verschillende scenario’s voorgelegd.” Schepen Wieërs: “Zolang Oostappen op het Parelstrand een hindernis vormt, kunnen we het gebied niet ontwikkelen. We zijn in gesprek, maar er is nog geen oplossing.” Burgemeester Bob Nijs (CD&V) onderstreepte dat er wel degelijk wordt verder gewerkt. “Zo hebben we ondertussen 3,5 ha verworven in het gebied en lopen er al meer dan een jaar gesprekken met de firma Incobe dat daar zonevreemd is gelegen.” Raadslid Ven betreurde dat de ontwikkeling afhangt van de juridische afwikkeling voor het Parelstrand. “Maar die site is wel essentieel in het voorstel van het studiebureau”, aldus schepen voor Ruimtelijke Ordening Joris Mertens (CD&V).

Energie: Schepen voor Financiën Johan Bosmans (N-VA) kwam met duizelingwekkende cijfers toen oppositieraadslid Kris Verduyckt (Samen Vooruit) polste naar de gevolgen van de torenhoge energieprijzen voor de stad. “Voor de lonen en pensioenen zullen we alleen dit jaar al 800.000 euro extra moeten uittrekken door de inflatie. Ook bepaalde projecten zullen herbekeken moeten worden door de stijgende grondstoffen. Specifiek voor het verbruik van brandstof hadden we voor dit jaar een kost van 102.500 euro geraamd, dat zullen we moeten optrekken naar 144.000 euro. Wat elektriciteit betreft hadden we 618.000 euro voorzien, een bedrag dat we moeten verhogen 882.000 euro. Het budget van 206.000 euro dat we hadden voorzien voor gas, zullen we ruim moeten verdubbelen naar 498.000 euro. We zullen dit jaar sowieso al 1,4 miljoen euro moeten bijtellen in onze exploitatiekosten.” Om de energiefactuur enigszins te drukken neemt de stad wel maatregelen. “De verledding van de openbare verlichting is al een goede zaak. Daarnaast zullen we enkele gebouwen energetisch renoveren.”

Ruimte: De stad Lommel stelt in Barrier een perceel aan de Burgemeesterstraat ter beschikking voor de aanleg van een groene wildernis bij basisschool De Klimtoren. Oppositieraadslid Walter Cremers (Samen Vooruit) betwijfelde of dit wel verstandig is in een wijk waar al veel openbaar groen is. “Je neemt daar 4 bouwplaatsen weg voor jonge gezinnen, terwijl de vergroening mooi had kunnen ingebed worden in het aanpalende park.” Burgemeester Nijs reageerde dat het perceel niet verloren is als bouwgrond en altijd kan worden aangesproken. Cremers betwijfelde of die klok nog gemakkelijk kan teruggedraaid worden. “Er worden onnodig bouwgronden gehypothekeerd.”