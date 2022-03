“Laboratorium in Tsjernobyl met radioactief afval geplunderd en vernietigd”

© State Agency of Ukraine for Exclusion Zone Management

Het gaat om het Centraal Analytisch Laboratorium, meldt het Oekraïense Staatsagentschap voor het Beheer van de Exclusiezone. “Het laboratorium had hoogst radioactieve stalen en stalen van radionucleïden, die vandaag in de handen van de vijand zijn. Het labo had ook specifieke apparatuur voor analyses die elders in Europa niet beschikbaar is”, luidt het.

De site rond de kerncentrale van Tsjernobyl is al sinds het begin van de oorlog in de handen van de Russen. De kerncentale produceert geen energie meer, maar vereist nog wel steeds beheer.

LEES OOK. Oekraïners boeken kleine successen, maar tijd blijft in het voordeel van Rusland tikken

LEES OOK. Jonathan Holslag: “De oorlog in Oekraïne is nog maar het voorgerecht”