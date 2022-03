Geen interlands voor Romelu Lukaku, dus trok Chelsea-spits naar de NBA

Roberto Martinez bespaart zijn meest ervaren internationals de oefeninterlands tegen Ierland en Burkina Faso en dus kon Romelu Lukaku van de interlandbreak gebruikmaken om de batterijen even op te laden in de Verenigde Staten.

Lukaku bracht samen met zijn Chelsea-ploegmakker Hakim Ziyech een blitzbezoekje aan New York en maakte van de gelegenheid gebruik om de Brooklyn Nets en vooral sterspeler Kevin Durant aan het werk te zien. Durant stelde niet teleur. De Nets versloegen Utah Jazz met 114-106, een onhoudbare Durant was goed voor 37 punten. “He different”, postte Lukaku achteraf op zijn Instagram Stories. De eerstvolgende competitiewedstrijd voor de Belgische aanvaller is op 2 april tegen Brentford, hopelijk moet hij dan ook niet vanaf de zijlijn toekijken.