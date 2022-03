“Verenig Eva Braun met haar Führer”: petitie gestart om vermeende minnares van Poetin Zwitserland uit te zetten

Kabaeva (38) is een voormalige topturnster – bijgenaamd ‘De lenigste vrouw van Rusland’ – die na haar sportcarrière parlementslid werd voor ‘Verenigd Rusland’, de partij van Poetin. Daarna werd ze voorzitter van de raad van bestuur van een Kremlingezinde mediagroep, een rol waarvoor ze jaarlijks ongeveer 10 miljoen euro zou opstrijken. Maar volgens nooit bevestigde berichten is ze toch vooral al jarenlang de minnares van de Russische president, met wie ze drie kinderen zou hebben. Kabaeva zou door Poetin lang geleden al zijn ondergebracht in een zwaar beveiligde Zwitserse luxevilla, niet ver van Lugano.

In niet mis te verstane bewoordingen roepen mensen uit de hele wereld de Zwitserse overheid nu op om Kabaeva het land uit te zetten: “Het is tijd dat jullie Eva Braun herenigen met haar Führer”, staat er te lezen in de petitie. “Ondanks de oorlog blijft Zwitserland een medeplichtige van het regime van Poetin huisvesten. Daarmee doorbreekt Zwitserland voor de eerste keer in de moderne geschiedenis haar neutraliteit.”

Zwitserland ontkent dat Kabaeva en haar kinderen in het land verblijven.