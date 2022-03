Minstens zes schoolkinderen komen om bij busongeval in Colombia

Bij een busongeluk in Colombia zijn zeker zes schoolkinderen omgekomen. Meer dan 15 andere kinderen en volwassenen raakten gewond, schreef de gouverneur van het departement Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, op Twitter.

Het ongeval gebeurde op de weg van Laguna de Ortices naar San Andres. Volgens Colombiaanse media reed de schoolbus in een afgrond. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. Ernstige verkeersongevallen komen vaker voor op de smalle, soms onverharde bergwegen in de Andesregio’s van Zuid-Amerikaanse landen.