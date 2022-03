Advocaat doodrijder Strépy trekt hard van leer: “50 of 90 kilometer per uur? Het had weinig verschil gemaakt”

“Of mijn cliënt nu vijftig of negentig kilometer per uur reed, het had weinig verschil gemaakt.” De advocaat van Paolo F., de 34-jarige snelheidsduivel van Siciliaanse afkomst die zondagochtend inreed op een groep carnavalisten in Strépy-Bracquegnies, schuift zo mede de verantwoordelijkheid in de schoenen van de carnavalisten. Bij het drama lieten zes mensen het leven, tien carnavalisten raakten zwaargewond.