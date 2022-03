Concerten zetten 300 jaar Museumkerk Sint-Pieter Rekem in de kijker

De kerk Sint-Pieter, nu Museumkerk, in Oud-Rekem bestaat dit jaar 300 jaar. Om dit jubileum in de kijker te plaatsen, organiseert de vzw Renovatie Rekem samen met diverse muzikale verenigingen en bands dit jaar een aantal concerten in het voor- en najaar

De bouw van de Sint-Pieterkerk werd gestart in 1704 door de toenmalige graaf Ferdinand d’Aspremont-Lynden. Maar door een conflict met de geestelijke overheid liet hij de werken stilleggen, waardoor de kerk er 18 jaar onafgewerkt bij bleef liggen. Na bemiddeling door pastoor Maghin werd de bouw in 1722 voltooid met steun van gravin Antonia d’Aspremont-Lynden en haar echtgenoot graaf de Tilly. Eind 1722 was de kerk klaar, zoals ze er nu nog staat.

Tot 1956 bleef de kerk als parochiekerk van Rekem in gebruik. Ruim een decennium later werd ze een Museumkerk. Ook vandaag nog wordt de kerk gebruikt als museum en concertruimte. Ze doet ook dienst als toeristisch infopunt.

Om de 300ste verjaardag kleur te geven organiseert de vzw Renovatie Rekem dit jaar een aantal concerten. “vrijdag 8 april, om 20 uur vindt het eerste concert plaats. Het kamerkoor Francis-Chorum onder leiding van Steven Van Kempen brengt een speciaal concert ‘Musica Pro Pace’, waarin het thema ‘vrede’ als rode draad loopt” vertelt Guy Borghoms, voorzitter van de vzw.

De inkom is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom en voorinschrijven is vereist. Dat kan via mail naar jelle_braeken@hotmail.com of telefonisch op 0497 179717.