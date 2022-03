“Vannacht wordt het fris met kans op grondvorst”

In de nacht naar donderdag blijft het helder en het wordt dan ook fris met tegen het ochtendgloren kans op lichte grondvorst.

Ook op donderdag mag er in Limburg veel zonneschijn worden verwacht. Die zon verschijnt kort na half zeven in de ochtend boven de horizon en zal kort vóór zeven uur in de avond pas weer verdwijnen.

De temperatuur loopt na een frisse start op naar een zeer zacht maximum rond 18°C. Op een beschut plekje in de tuin of op een terras kan het dan uiteraard vlot 20 graden en meer worden.

De zwakke wind komt uit het oosten tot noordoosten.

In de nacht naar vrijdag kan het tot grondvorst komen. Het blijft helder en rustig.

