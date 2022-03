Bilzerse wegwerkzaamheden doen omzet baanwinkels kelderen

Bilzen

Handelaars van de Tongersestraat in Bilzen klagen over een omzetverlies van 10 tot wel 50 procent door uitgebreide wegenwerken. De Tongersestraat is éénrichtingsverkeer geworden, en daardoor zijn de winkels moeilijker bereikbaar. Bovendien waren er ook nog problemen met onduidelijke signalisatie. De omleiding is nu beter aangeduid, en klanten vinden de juiste weg weer. Maar toch hopen de handelaars dat de werkzaamheden sneller afgerond zullen zijn dan voorzien.