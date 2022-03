Kamiel Spiessens, de ietwat onfrisse moestuinier die heel Vlaanderen in de jaren negentig “Oesje” liet lispelen, is terug. Chris Van den Durpel (61) legt de laatste hand aan een theatertournee rond zijn populaire typetje, terwijl hij ook nieuwe tv-plannen heeft. “Soms moet je de mensen even op hun honger laten.”