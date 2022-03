Minister Annelies Verlinden zoekt rekruten voor politie en leger in Genk

Genk

Welkom in het nieuwe Europa, waar veiligheid en vrede niet langer vanzelfsprekend zijn. Door de oorlog in Oekraïne en de investeringen in het leger en de politie zullen we extra veel jonge rekruten nodig hebben, die klaar staan om op te komen voor onze Westerse vrijheid. Bij de politie alleen al zijn vorig 3000 nieuwe mensen aan de slag gegaan. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Ze bezocht in Genk de nieuwe TSO-opleiding Defensie en Veiligheid. Jongeren van 16 en 17 jaar worden er klaargestoomd voor zeven veiligheidsberoepen. Het is een in ons land vrij unieke opleiding. Stip nu al 29 juni 2023 aan. Dan studeren de eerste van de 23 jongeren af als veiligheidsagent, maar ze kunnen ook aan een bacheloropleiding beginnen of als onderofficier starten in het leger.