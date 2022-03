Bistro Philippe in Alken behoort nu tot kring van Jeunes Restaurateurs

Alken

Restaurant ‘Bistro Phillippe’ in Alken is opgenomen in de nieuwe culinaire gids van Jeunes Restaurateurs d’Europe. Het is een verzameling van 350 jonge chefs, die verspreid over 15 Europese landen, worden geselcteerd omwille van hun passie voor de verfijnde keuken. Er werden amper vier nieuwe Belgische adressen dit jaar opgenomen. Chefkok Phillipe Lowette behoort nu samen met zijn partner Sarina Haesevoets tot deze club van toprestaurants.