4-jarige jongen overlijdt na aanrijding door minibus

In de Herenstraat in Baarle is dinsdagnamiddag een dodelijk ongeval gebeurd.

De Herenstraat is een woonerf waar stapvoets mag gereden worden. Een jongen van vier jaar met Nederlandse nationaliteit werd er aangereden door een Belgische minibus voor het vervoer van minder mobiele personen. Het slachtoffer is ter plaatse gereanimeerd, maar overleed aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige komt vanavond ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Omdat de enclavegrens door de straat loopt, was bij de melding niet duidelijk of het ongeval op Belgisch of Nederlands grondgebied gebeurde. Daarom kwamen hulpdiensten uit beide landen ter plaatse, maar het bleek toch dat de locatie op Nederlands grondgebied was.