Gingelom/Oudsbergen

Enkele maanden geleden stonden er nog bekende Vlamingen op de dansvloer bij Play4, maar in ‘Come Dance With Me’ wagen onbekende duo’s zich nu aan een danscompetitie. Elf kinderen dagen hun ouder uit om te zien of hun danstalent in de genen zit. Twee daarvan komen uit Limburg.