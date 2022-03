Stijn Baert, de bekende professor arbeidseconomie aan de UGent, zal optreden als expert in het nieuwe ‘Blind gesprongen’. In dit VTM-programma met Nora Gharib dat vanaf maandag 4 april te zien is op het scherm, nemen vijf kandidaten ontslag bij hun huidige werkgever en springen ze ‘blind’ in een nieuw jobavontuur.