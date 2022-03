Adnan Januzaj hult zich in stilzwijgen over mogelijke transfer: “Mijn toekomst is iets persoonlijks”

Begin januari leek het nog dat Adnan Januzaj voor drie jaar zou bijtekenen bij Real Sociedad. De meeting met zijn makelaars verliep gunstig, zo heette het. Ondanks de initiële eis van Januzaj om in de hoogste loonschaal te komen, zoals sleutelspelers David Silva en Mikel Oyarzabal. “Hij traint zoals nooit eerder. Op zijn best zijn er slechts weinig zoals hij”, zegt zijn trainer bij Sociedad, Imanol Alguacil. “Ik hoop dat hij blijft.”

Een van die makelaars, toen aanwezig via videocall, is echter Mino Raiola. Jawel, de makelaar van Pogba, Ibrahimovic en Haaland. Dezelfde Raiola die Romelu Lukaku in 2017 liever richting Manchester United dan Chelsea duwde omdat hij daar meer kon verdienen. Lukaku brak niet veel later met hem. Die Raiola dus. Met een Januzaj die einde contract is bij Sociedad zijn zaakjes te doen. “Ik ken Mino al jaren en sinds een twee jaar werk ik met hem. Maar mijn toekomst is iets persoonlijks.”

© BELGA

In Spanje kreeg Januzaj al aanbiedingen van Valencia en Sevilla en kwam hij zelfs in het vizier van Barcelona, dat geen geld op overschot heeft. Gezien de goeie contacten van Raiola in Italië is hij echter ook daar gegeerd. Vooral bij Napoli, waar linksbuiten Lorenzo Insigne vertrekt naar de MLS, viel zijn naam al nadrukkelijk. Januzaj is tenslotte transfervrij en zou op zijn 27ste stilaan aan zijn top moeten komen.

Het enige probleem: stats. Dribbelen kan de linkspoot nog steeds, maar in deze datatijden ontbreken goals en assists. Dit seizoen: twee doelpunten in La Liga, nul assists. Niet heel vreemd voor een ploeg als Sociedad, dat slechts 29 keer scoorde in 29 wedstrijden. Maar dus wel zesde staat. “Je moet ook kijken naar wat een speler voor zijn ploeg betekent, los van die cijfers.” Lees: kijk naar mijn wedstrijden.

Slechts dertien caps in acht jaar

Dat doet bondscoach Roberto Martinez en die had genoeg gezien om Januzaj er nog eens bij te nemen. Toch nu de echte anciens rust krijgen. Zijn debuut is al acht jaar oud, in een tijd dat Anthony Vanden Borre zijn laatste stuiptrekkingen als international had. Januzaj moet oppassen dat hij ook geen eeuwige belofte blijft. Ondanks deelname aan twee wereldbekers telt hij nog steeds maar dertien caps. Op honderd interlands die sinds zijn debuut gespeeld werden.

© BELGAIMAGE

Vooral zijn laatste basisplaats, tegen San Marino in september 2019, brak hem zuur op. Sindsdien volgden enkel nog dertien minuutjes tegen Wit-Rusland. “We hebben daar toen over gepraat en we waren het eens. Maar ik speelde in die periode niet genoeg en dan is het voor elke speler moeilijk. De laatste twee seizoenen speel ik bijna alles bij Sociedad en werd ik niet meer afgeremd door blessures. Ik heb een persoonlijke kine en eigen personal trainer. Ik voel me goed. Ik zou graag een derde Wereldbeker spelen.” Tijd om zich te tonen, bij land én club, waar dat dan ook moge zijn.