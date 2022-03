Diest

Tatsiana Chychyra, een Schaffense mama met roots in Wit-Rusland, is een actie gestart om speelgoed en knutselspullen in te zamelen voor Oekraïense kinderen van vluchtelingen die in Diest en Limburg toekomen. De bedoeling is om schoenendozen te versieren en ze te vullen met speelgoed en knutselgerief. “We mikken op 500 gevulde schoenendozen.”