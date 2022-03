Kevin De Bruyne spreekt gewonde 16-jarige fan uit Marioepol toe

Oorlogsjournaliste Joanie de Rijke, die momenteel in Oekraïne is, deelt op haar Facebookpagina een pakkend verhaal over een 16-jarige jongen David uit Marioepol. Ze sprak de jongen gisteren vanuit een kelder in het ziekenhuis van Zaporizja terwijl ze schuilden voor de vele bombardementen.

David, die grote fan is van Kevin De Bruyne, was aan het voetballen met twee vrienden toen een raket insloeg. Eén van de twee vrienden was op slag dood, de andere is nog steeds zwaargewond. David zelf raakte ernstig gewond aan zijn been.

Toen hij hoorde dat Joanie uit België komt, knoopte hij een gesprek aan over zijn idool Kevin De Bruyne. “Hij fleurde helemaal op toen hij er over sprak. We hebben een filmpje van hem opgestuurd en Kevin gaf meteen antwoord. Ik ga het hem straks laten zien”, schrijft Joanie de Rijcke. (zb)