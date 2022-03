Kersvers Rode Duivel Siebe Van der Heyden: “Mijn mama stuurde me al veel berichtjes, soms denkt ze dat ik nog een baby ben”

Wat gaat het toch snel voor kersvers Rode Duivel Siebe Van der Heyden. De 23-jarige verdediger van Union begon maandag aan zijn allereerste trainingskamp met de nationale ploeg en verscheen dinsdag meteen op de persconferentie. “Het WK? Ik heb één training afgewerkt, het is veel te vroeg om daarover na te denken.”

© BELGA

“Ik ben heel blij om hier te zijn, mijn familie ook. En als mijn familie tevreden is, dan ben ik dubbel zo blij. Ik wil genieten van dit moment.” Het was een glunderende Siebe Van der Heyden die zijn opwachting maakte op de persconferentie. Hij legt zichzelf geen druk op, maar wil wel tonen dat hij terecht geselecteerd is. “Ik moet niet te veel verwachten van mezelf, maar ik wil wel laten zien waarom ik hier ben. Uiteindelijk is het de bondscoach die de beslissingen neemt. Ik hoop natuurlijk op speelminuten, maar dat is de keuze van de trainer. Hij coacht me in ieder geval op verschillende vlakken, hij zegt wat ik goed en minder goed doe. Als ik mag spelen ben ik blij, maar geen ramp als het niet zo is. Dan blijf ik gewoon hard werken en me tonen.”

Het is wel wat, die eerste selectie bij de nationale ploeg. “Het mooiste moment sinds mijn aankomst? De kledij van de Rode Duivels krijgen en het embleem zien. Het was ook fijn om wat bij te praten met de oude bekenden van bij Anderlecht. Ik heb ondertussen ook al veel berichtjes van mijn mama gekregen, soms denkt ze dat ik nog een baby ben. Maar mijn eerste wedstrijdshirt, dat zal voor mijn moeder zijn!”

© BELGA

Siebe Van der Heyden is niet de enige vertegenwoordiger van de fiere competitieleider bij de Belgen, ook ploegmaat Dante Vanzeir is vandaag Rode Duivel. De promovendus levert zo maar liefst twee Duivels af. “Het is heel speciaal voor Union dat we hier met twee jongens aanwezig zijn. De club verdient dat ook gewoon.” Van der Heyden speelde nog geen 30 wedstrijden in de Jupiler Pro League, maar maakt nu wel deel uit van de nationale selectie. “Mijn parcours is inderdaad ongelooflijk. Maar ik bekijk alles dag per dag. Dat ik hier sta, tussen al dat talent, wil zeggen dat ik de juiste keuzes heb gemaakt. Dat ga ik blijven doen, of toch proberen.” Over de vraag of het WK straks een optie is, wil de verdediger het nog niet hebben. “Ik heb één training afgewerkt, het is veel te vroeg om daarover na te denken.”

