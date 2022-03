De Russische oligarchen komen continu in de media door de sancties die Europa, de VS en het VK tegen hen invoerden ten gevolge van de Russische invasie in Oekraïne. De zakenlui bouwden na de val van de Sovjet-Unie een enorme rijkdom uit en waren op een gegeven moment oppermachtig in Rusland. Maar dan kwam Poetin. Het verhaal van de nieuwe elite en hoe één man die op de knieën kreeg.