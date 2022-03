Oorlog nekt boeren, meststoffen zijn schaars en duur: “Ik vrees voor de toekomst van mijn bedrijf”

De oorlog in Oekraïne is ook slecht nieuws voor de boeren. Want net nu het teeltseizoen gestart is, hebben de boeren alle moeite van de wereld om aan meststoffen en stikstoffen te geraken. Dat zijn de belangrijkste voedingsstoffen voor hun gewassen en dus onmisbaar. Maar Oekraïne is al gestopt met de export van kunstmest, en de gestegen gasprijzen duwen de prijzen van een zak meststof naar enorme hoogtes. De boeren vrezen daarom een onbetaalbare en een bijzonder moeilijke teelt.