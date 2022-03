Sportwinkel Decathlon komt voortaan ook naar u thuis om je fiets te laten herstellen. Tot nu kon dat enkel in de winkels. De sportgigant wil zo de klant beter bedienen maar denkt ook aan het milieu. Want fietsen die snel hersteld worden en verloederen, moeten de afvalstapel op. En uiteraard is het commercieel gezien een goeie zet. En dus kan je een herstlling online reserveren en komt er een herstelbusje tot bij u thuis.