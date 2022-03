Minstens 100.000 burgers zitten in Marioepol vast bij gebrek aan veilige corridor

Het bestoken door de Russische troepen verhindert ook dat de hulpdiensten toegang krijgen tot het gebombardeerd theater. Daar hadden honderden mensen in de kelders een schuilplaats gevonden na een luchtaanval. Rusland ontkent het theater of burgers te hebben geviseerd.

Geconfronteerd met zware verliezen en een felle verdediging, heeft het Russische leger maandag “zijn aanwezigheid in het Oekraïense luchtruim opgevoerd”, aldus het Oekraïense leger dinsdag op Facebook. “Naast het gebruik van drones, gebruikt de vijand bommenwerpers, aanvals- en gevechtsvliegtuigen, ballistische en kruisraketten.”

© AP

Geciteerd door de Amerikaanse krant New York Times zeggen bronnen bij de Amerikaanse inlichtingendiensten dat sinds de inval in Oekraïne al meer dan zevenduizend Russen zijn omgekomen. Moskou spreekt van 488 gesneuvelden in zijn rangen. Zondag had de Kremlingezinde krant Komsomolskaja Pravda online gewaagd van 9.861 verliezen. Maar het artikel werd ingetrokken en de krant zei gehackt geweest te zijn.

“Vandaag concentreren wij ons op de evacuatie van de inwoners van Marioepol”, waar de humanitaire situatie dramatisch is, zei de Oekraïense vicepremier Irina Veretsjtsjoek in een video. Dinsdag moesten er drie humanitaire corridors open zijn tussen drie plaatsen in de buurt van Marioepol en de stad Zaporizja op 250 km ten noordwesten. “Er is onvoldoende plaats voor iedereen maar we zullen de evacuatie volgens hetzelfde algoritme verderzetten tot we alle inwoners van Marioepol hebben weg gekregen.”

Geciteerd door mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zei adjunct-burgemeester Petro Andrioestsjenko dat er zich nog meer dan 200.000 mensen in de stad bevinden. Sinds de start van de gevechten zijn er meer dan drieduizend burgers omgekomen, maar de exacte balans is onbekend.