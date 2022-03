Sluiting zwembad Halve Maan in Diest voorlopig afgewend na pittige actie op provincieraad

De sluiting van de provinciale zwembaden in Kessel-Lo en Diest is voorlopig afgewend. Na een pittige discussie op de provincieraad dinsdag heeft de meerderheid ermee ingestemd om alternatieve vormen van waterrecreatie te onderzoeken.

De Vlaams-Brabantse provincieraad dinsdagmiddag werd voorafgegaan door een protestactie aan het Provinciehuis. De partijen Vlaams Belang, PVDA en Groen kwamen er, gehuld in zwemkledij en met badspullen, pleiten voor het openhouden van de provinciale zwembaden. Eerder werd er ook al een formeel bezwaar ingediend door stad Leuven tegen de sluiting van het zwembad in Kessel-Lo. Diest richtte een extra gemeenteraad in naar aanleiding van de kwestie, en vroeg eveneens om het zwembad open te houden.

Tijdens de raad kwam het tot een pittige discussie, waarbij het voorstel van de deputatie meermaals werd gewijzigd. Nog voor het punt gestemd werd, werd het al een eerste keer aangepast door de deputatie zelf: de onmiddellijke sluiting van het zwembad in Huizingen, het derde en laatste provinciale openluchtbad, werd nog steeds gevraagd, maar alternatieven voor de andere twee zwembaden worden onderzocht. Kessel-Lo en Diest kunnen dus voorlopig openblijven.

Na aandringen van oppositiepartijen Vooruit, Groen en UF, is uiteindelijk uitgekomen op een compromis. Het bad in Huizingen gaat zoals voorzien dicht, nog steeds tot ongenoegen van oppositiepartij Vlaams Belang, zij het slechts tijdelijk. Alternatieven voor de drie zwembaden worden gezocht, en daarbij wordt naar alle mogelijke vormen gekeken: van renovatie en vernieuwbouw over zwemvijvers tot speelwater en andere vormen.