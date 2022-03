Frank Vandenbroucke (Vooruit): “Corona is nog niet voorbij”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil dat er snel werk wordt gemaakt van een wettelijk kader voor het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST), indien de geplande discussie in het Overlegcomité zou uitwijzen dat het in de toekomst nog nuttig zou kunnen zijn. Dat heeft de minister dinsdag verklaard in de Kamer. Hij benadrukte dat de corona-epidemie nog niet voorbij is en dat het niet uitgesloten is dat we na de zomer opnieuw in zwaar weer terecht zullen komen.

Minister Vandenbroucke kreeg in de bevoegde Kamercommissie vragen voorgeschoteld over de toekomst van het CST. Sinds we zijn overgeschakeld naar code geel op de coronabarometer, is het ticket gedeactiveerd en wordt het de facto nergens meer gebruikt. Maar helemaal weg is het niet en de minister gaf in het verleden al aan dat het volgens hem niet wijs zou zijn het zomaar in de prullenbak te gooien.

3G of 1G

Dinsdag wilde de minister niet vooruitlopen op de discussie die daarover moet plaatsvinden tussen de regeringen van ons land. Indien zou worden beslist dat het toch nuttig zou kunnen zijn - bijvoorbeeld onder de huidige 3G-vorm (gevaccineerd, genezen, getest) of volgens het 1G-format (volledig gevaccineerd) - dan moet volgens de minister snel werk worden gemaakt van een wettelijk kader waardoor we voorbereid zijn om het te activeren.

Vandenbroucke maakt zich overigens ook wat ongerust dat mensen sinds de omschakeling naar code geel, denken dat de epidemie achter de rug ligt. Infectiologe Erika Vlieghe heeft intussen ook al gewaarschuwd dat corona nog niet voorbij is. Ze betreurde ook dat de goede gewoontes die we hadden aangeleerd tijdens de afgelopen twee jaar, overboord zijn gegooid.

Solidariteit

In die zin riep de minister op oog te hebben voor de druk die op de ziekenhuizen kan ontstaan en solidariteit aan de dag te leggen. De nieuwe stijging in het aantal besmettingen, verloopt niet explosief en er is dus geen reden tot paniek, aldus de vicepremier. Maar er is wel veel circulatie van het virus, met een toename van het aantal opnames. Bovendien zorgt het aantal mensen dat mét Covid wordt opgenomen voor meer druk, terwijl de griep aanwezig is én ziekenhuizen nog bezig zijn zorg in te halen.

Hij roept daarbij op positiever te kijken naar bepaalde instrumenten, zoals het dragen van een mondmasker. “Covid is echt niet voorbij”, onderstreepte Vandenbroucke. “Het feit dat we nu enkele maanden in een zeer beheersbare situatie zitten, wil niet zeggen dat we na de zomer niet in zwaar weer terecht kunnen komen.” Dat is een historische les die we volgens de minister moeten onthouden uit het verleden.