Australië boven in Ronde van Catalonië: jonge Kaden Groves sprint naar tweede etappezege voor Team BikeExchange

Kaden Groves heeft de tweede etappe van de Ronde van Catalonië op zijn naam geschreven. De 23-jarige Australiër (Team BikeExchange - Jayco) haalde het in een sprint van de Duitser Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) en de Fransman Hugo Hofstetter (Arkéa Samsic). Tweede zege op twee dagen voor het Australische Team BikeExchange, de Noor Jonas Hvideberg wordt leider in het algemene klassement dankzij de bonificatieseconden die hij onderweg sprokkelde.

De openingsetappe van de Ronde van Catalonië werd opgeschrikt door het hartfalen van Sonny Colbrelli, die maandag na Michael Matthews tweede werd. Colbrelli zakte meteen na de finish in elkaar en moest gereanimeerd worden. Vrij snel kwam de Italiaan weer bij bewustzijn en werd hij naar het ziekenhuis in Girona gebracht voor verdere onderzoeken. Over de oorzaak van het hartfalen is nog niets bekend, maar Colbrelli stelt het goed.

De koers ging dinsdag onverbiddelijk verder met een heuvelachtige, maar niet onoverkomelijke etappe voor de snelle mannen langs de Spaanse Costa Brava. De aankomst lag niet in Catalonië, maar net over de grens in het Zuid-Franse Perpignan.

De onbekende Spanjaarden Joan Bou (Euskaltel - Euskadi), Adrià Moreno (Burgos-BH) en de Noor Jonas Hvideberg (Team DSM) kozen voor de vroege vlucht en werden op 30 kilometer van de streep weer gegrepen. Het leverde Hvideberg wel de leiderstrui op dankzij de bonificatieseconden die hij onderweg opraapte.

Uiteindelijk werd het nog een razendsnelle, nerveuze finale waarin het peloton in stukken scheurde. De mannen voor het klassement zaten goed mee voorin, behalve Simon Yates, die betrokken was bij een valpartij en dik twintig seconden verloor. Eerder op de dag had Richie Porte al moeten opgeven omdat hij zich niet lekker voelde.

In Catalonië staan niet de grootste sprintkanonnen aan de start, maar zijn er toch enkele snelle mannen aanwezig. De talentvolle Australiër Kaden Groves (23) maakte het uitstekende voorbereidende werk van Michael Matthews, de winnaar van maandag, af. Phil Bauhaus werd nipt tweede, Hugo Hofstetter derde.

Uitslag rit twee Ronde van Catalonië

1. Kaden Groves

2. Phil Bauhaus

3. Hugo Hofstetter

4. Ethan Vernon

5. Sebastian Molano

6. Manuel Penalver

7. Michael Matthews

8. Steven Kruijswijk

9. Henri Vandenabeele

10. Mattias Jensen