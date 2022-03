Unieke kans om studio van Koen Vanmechelen te bezoeken in Labiomista

De lente is in het land, en dat betekent dat kunstenaar Koen Vanmechelen weer de poorten opent van Labiomista in Zwartberg. Op 2 april kan u bovendien ook de studio bezoeken.

Labiomista opent op 1 april al de deuren voor het publiek, maar op 2 april langsgaan is een extra aanrader, want zo krijgt u ook de binnenkant van het gebouw van architect Mario Botta te zien, waar Koen Vanmechelen zijn nieuwe werken maakt én uitstalt in opstellingen die later tot expo’s leiden. “Op dit moment zijn we bezig aan de voorbereiding van een tiental tentoonstellingen”, zegt Vanmechelen. “In de studio zijn dus veel nieuwe werken te zien.”

Rode ibissen

© luc daelemans

In de grote vogelkooi krijgen de toekans, neushoornvogels en vele andere prachtige vogels het gezelschap van enkele nieuw soortgenoten, zoals rode ibissen. In het park zal u zien dat de stallen opnieuw aangekleed werden. “Eerst hingen er foto’s op van de kruisingen van de kippen in mijn Cosmopolitan Chicken Project. Nu hebben we de stallen afgewerkt met keramische tegels waarop de kippen in Portugees blauw staan afgebeeld. Het zijn in feite gedrukte foto’s, maar het lijkt geschilderd. Ik ben trots op het resultaat. De stallen zijn nu zelf volwaardige kunstwerken. Naast de kippen in keramiek komt ook het uitgeschreven DNA van kameelachtigen op tegels te staan aan de kooi van de dromedarissen. Dat DNA is een belangrijke sleutel in de zoektocht in de behandeling van ziektes als covid, kanker en Parkinson.”

T-Rex komt eraan

© luc daelemans

“Aan de vijver in het park komt een nieuwe sculptuur: Humanity, een ei dat neigt het water in te gaan, op zoek naar nieuw leven”, zegt Vanmechelen nog. “We hebben ook ruimte voorzien voor wilde bijen, rond een grote boomstronk. En vanuit China is er een grote bronzen kippenpoot met vergulde klauwen onderweg. Een beeld met als titel ‘T-Rex’ - de voorloper van de kip - van zeven meter hoog. Helaas raakt het door de transportmoeilijkheden als gevolg van de oorlog in Oekraïne niet meer voor de opening hier. We verwachten het rond 7 of 8 april te kunnen plaatsen. Dit jaar zullen bezoekers ook zien dat Labiomista een groeiend kunstwerk is. We beginnen aan de bouw van Future Garden, het paviljoen voor tapirs.”

Vanaf 1 april opent ook de solo-expo Couveuse van Koen Vanmechelen in Kube Gallery, in dezelfde straat als Labiomista.