Jonge Zwitser Mauro Schmid bezorgt Quick-Step Alpha Vinyl zege in openingsetappe Coppi e Bartali, Van der Poel vierde

Uiteraard was het vooral uitkijken naar Mathieu van der Poel in deze koers. De Nederlander zou normaal gezien zijn comeback in het wielerpeloton maken in de Settimana Coppi e Bartali, maar startte afgelopen zaterdag verrassend al in Milaan-Sanremo. Met een knappe derde plaats was de toon meteen gezet.

Van der Poel was dinsdagvoormiddag niet de enige opmerkelijk naam aan de start. Bij Israel Premier Tech begon Chris Froome aan zijn eerste wedstrijd dit seizoen, terwijl Ineos Grenadiers met Geraint Thomas startte. Langs Belgische kant: onder anderen Ben Hermans (Israel Premier Tech), Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe) en Laurens De Plus (Ineos Grenadiers).

Op en af

De openingsetappe van de vijfdaagse Italiaanse rittenkoers was meteen een stevige. De renners kregen rond de start- en aankomstplaats Riccione heel wat hoogtemeters voorgeschoteld. De finale werd op een kleine 30 kilometer van de finish ingeleid door de Montefiore Conce, een klimmetje van drie kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van liefst 9,5 procent. De vlucht van de dag, met onze landgenoot Tom Paquot, Gidas Umbri, Simon Pellaud en Giovanni Bortoluzzi, was toen al gegrepen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In aanloop naar die klim van tweede categorie, met de finish op 25 kilometer, trok de Ier Eddie Dunbar van Ineos Grenadiers ten aanval. Hij kreeg uiteindelijk ook de jonge Zwitser Mauro Schmid (22) van Quick-Step Alpha Vinyl mee. De twee werkten goed samen en bleven het jagende peloton nipt voor. Uiteindelijk bleek Schmid over de beste sprintersbenen te beschikken. De jonge renner van The Wolfpack pakte de zege is uiteraard ook de eerste leider in het klassement.