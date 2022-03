Onze tv-tips: winnende humor, wielerterugblik en onschuldig veroordeeld

Ik heb het niet gedaan

Canvas, Wo, 23.20u

Puik gemaakte documentaire in het populaire true crime-genre over een man, Roman van de Dussen, die in 2003 in een Spaanse cel belandde op beschuldiging van verkrachting en aanranding van meerdere vrouwen in één nacht. In deze Nederlandse documentaire staat een grote gerechtelijke dwaling centraal. Schijnbaar was er onweerlegbaar bewijsmateriaal, maar uiteindelijk zal blijken dat de man volledig onschuldig is. Dat wijst DNA-onderzoek uit. (tove )

Comedy cup 2021

VTM2, Wo, 22.45u

Dat Vincent Voeten de laureaat werd van de meest recente editie van Humo‘s comedy cup heb je ongetwijfeld al in de krant gelezen. Maar die grote finale heb je wellicht nog niet kunnen bekijken. De integrale show – waarin ook finalisten Jade Mintjens, bekend van het tv-programma De ideale wereld, en Charles Le Riche zich van hun meest humoristische kant toonden – komt vanavond integraal op televisie. Kortom, ruim een uur een flinke aanslag op uw lachspieren. (tove)

De ronde 105

Een, Wo, 21.30u

Over enkele dagen is het weer zover en komt de 106e editie van de Ronde van Vlaanderen integraal op televisie. Traditioneel in de aanloop naar dat wielerhoogtepunt blikt Eén terug op de editie van vorige keer. Net als in 2020 vond die door de pandemie plaats zonder supporters langs de kant van de weg, maar de sprint tussen Mathieu van der Poel en Kasper Asgreen was wel om duimen en vingers bij af te likken. Een unieke blik achter de schermen van de koers. (tove )