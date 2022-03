Rafael Nadal is vier tot zes weken out met ribblessure

Nadal had vorig weekend na de finale van het Masters 1.000-toernooi in Indian Wells al geklaagd over pijn. Hij leed er tegen de Amerikaan Taylor Fritz zijn eerste nederlaag van het seizoen. Uit onderzoek blijkt Nadal nu een stressfractuur in de rib te hebben opgelopen.

De 21-voudige grandslamwinnaar zal het begin van het seizoen op gravel, zijn geliefkoosde ondergrond, dus moeten missen. Volgende maand staan de toptoernooien van Monte Carlo en Barcelona op het programma en op 22 mei begint Roland Garros, dat hij al dertien keer won.

“Dit is geen goed nieuws en ik had het niet verwacht”, schrijft Nadal op Twitter. “Ik ben gedeprimeerd en droevig want de start van het seizoen was zo goed. Maar ik heb altijd vechtlust getoond en nu moet ik geduld oefenen en hard werken aan mijn herstel.”