Politie beboet Nederlandse tanktoeristen die op fietspad aanschuiven: 200 pv’s in Lommel

De files Nederlandse tanktoeristen zorgen voor onveilige wegen in de grensstreek. In Lommel heeft de politie al meer dan 200 bestuurders beboet die op het fietspad stonden aan te schuiven. Vandaag zijn in Kinrooi alle uitbaters van tankstations aangemaand om extra personeel in te zetten om alles in goede banen te leiden.

“Iedereen is welkom om te komen tanken, maar we moeten ongevallen vermijden. Gisteren moesten scholieren uitwijken en over de gevaarlijke wegen fietsen omdat auto’s hun fietspad blokkeerden. Dit kan niet”, zegt burgemeester Jo Brouns (CD&V) van Kinrooi. De vijf tankstations in zijn gemeente worden overrompeld door Nederlanders die er goedkoper komen tanken. Door de accijnsverlaging in ons land was het prijsverschil nog nooit zo groot: tussen de 30 en 50 cent per liter diesel of benzine. Dat scheelt al snel 15 tot 20 euro per tank. “Vanmorgen heb ik overleg gehad met de politie om de verkeersveiligheid te garanderen. Alle uitbaters van tankstations zijn bezocht met de vraag om extra personeel in te schakelen voor een goede verkeersafwikkeling. Parkeerwachters kunnen de klanten aanmanen om later terug te komen, of om op een andere plaats te wachten. Voor de uitbaters is dit in hun eigen belang. Klanten die op het fietspad blijven aanschuiven, worden geverbaliseerd.”

Sommige uitbaters hebben het geluk dat de tanktoeristen op de parking van een aanpalende zaak mogen aanschuiven. — © Dick Demey

125 euro

De boetes voor parkeren op het fietspad bedragen 125 euro. In Lommel zijn er al meer dan 200 Nederlanders die op de bon vlogen. “Vooral aan het tankstation op de Luikersteenweg stelt zich een probleem. We plaatsten er al een tekstkar met een bericht dat parkeren op het fietspad verboden is, maar de tanktoeristen gaan er gewoon bij staan. Ze negeren elke waarschuwing en als ze beboet worden, reageren ze ook nog eens boos”, zegt korpschef Bart Voordeckers. Zo is de beoogde winst van een Belgische tankbeurt omgeslagen in een verlies in het kwadraat.