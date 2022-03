Charles Michel denkt aan oprichting trustfunds voor Oekraïne op EU-top

“Rekening houdend met de enorme vernielingen en verliezen die Oekraïne ondergaat als gevolg van de militaire agressie van Rusland, is de Europese Unie vastberaden om de Oekraïense regering te ondersteunen bij haar onmiddellijke noden en, eenmaal de Russische agressie is gestopt, bij de heropbouw van een democratisch Oekraïne”, luidt het.

Met dat doel voor ogen willen de staatshoofden en regeringsleiders “een trustfunds” in de steigers zetten. Ze vragen de voorbereiding onverwijld aan te vatten. Over de omvang of het functioneren van het fonds verstrekt het document echter geen details. Bedoeling is een donorconferentie te organiseren om fondsen te werven.

Idee van Charles Michel

Het idee werd vrijdag gelanceerd door de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel na een onderhoud met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. In een reeks tweets lichtte de voormalige premier van België toe dat het solidariteitsfonds “moet bijdragen aan het leveren van basisdiensten en het beantwoorden van de onmiddellijke noden van de burgers” en “liquiditeiten zou geven voor de voortdurende ondersteuning van de autoriteiten en, op langere termijn, zou moeten dienen als ruggengraat voor de heropbouw”.

De Europese Unie had in de aanloop naar de Russische militaire invasie al 1,2 miljard euro aan leningen vrijgemaakt om Oekraïne financieel bij te springen. Ze financiert ook de wapenleveringen van lidstaten aan het Oekraïense leger. Er is inmiddels een princiepsakkoord om het totale bedrag voor deze ondersteuning te verdubbelen tot 1 miljard euro.

In samenwerking met internationale partners legde de EU Rusland ook een hele batterij financiële en economische sancties op. Bijkomende sancties zijn niet uitgesloten, maar de lidstaten zijn het vooralsnog oneens over wat de meest ingrijpende strafmaatregel zou zijn: een verbod op de import van Russische olie en gas. Sommige lidstaten zijn immers te afhankelijk van deze aanvoer.