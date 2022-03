Gluren bij BV’s. Kat Kerkhofs kijkt ongeduldig uit naar “andere man” en Nathalie Meskens over moederschap

Ook flink genoten van het zonnige weer afgelopen weekend? Je bent zeker niet de enige. Ook onder de BV’s werd goed geprofiteerd van de zonnestralen. Al was er nog veel meer waarmee ze de sociale media konden verblijden. Zo geniet Julie Vermeire van een droomvakantie in Costa Rica, strooien Freddy De Kerpel en K3’tje Hanne Verbruggen met inspirerende quotes en deelt Nathalie Meskens een openhartig verhaal over het moederschap.