FC Barcelona is onder Xavi op de weg terug: “DNA van Cruijff en Guardiola”

“We zijn terug”, liet FC Barcelona-verdediger Gerard Piqué na de betoverende 0-4 in het Santiago Bernabéu weten op zijn social media. Barça lijkt Barça weer. Al zal natuurlijk nog niet elk duel zo verlopen als de gewonnen Clásico. Maar het spel waarmee het ’koninklijke’ Real Madrid in eigen huis van zijn troon werd gestoten, doet watertanden en smachten naar een herbeleving van vervlogen tijden. Die potentie is weer te zien. En dat is sneller dan verwacht.