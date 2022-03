Terrasjestijd: met deze tips maak je er de gezelligste plek van

1. Opruimen

© Shutterstock

“Voor je je terras een poetsbeurt geeft ,is het een goed idee om het eerst fatsoenlijk op te ruimen. Verwijder bladeren en winterresten. Haal de spinnenwebben weg. Check of er geen bloembakken kapot zijn. Zorg ervoor dat je een proper ‘werkblad’ hebt om mee te starten.”

2. Groenaanslag verwijderen

© Shutterstock

“Je kan aan de slag gaan met een schrobborstel, water, zeep en javel, maar dat is helemaal niet meer van deze tijd. Vandaag kiezen we voor ecologische reinigingsmiddelen in plaats van een mix van chemische producten. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de planten rondom je terras, en voor je terras zelf. Heb je een terras in hout, natuursteen, keramische tegels of welk materiaal dan ook, ecologische middelen zijn niet agressief en kan je altijd gebruiken. Ook op je tuinmeubelen. Je gebruikt hiervoor een middel op basis van enzymen, zoals Biomix ATM, dat je verdunt met water en over de stoep vernevelt. Enzymen zijn een levend organisme dat als het ware de groene aanslag opeet. Je kan het niet gebruiken als het kouder dan 8 graden is, ook niet als het kort erna gaat regenen of als het heel heet is in de volle zon. Het is trouwens niet enkel goed voor het milieu, maar ook voor je rug. Je vernevelt het en hoeft niet meer te schrobben. Veertien dagen later is de groenaanslag verdwenen. Heb je op een keramische tegel nog ander vuil dan enkel groenaanslag kan je nog even naschrobben.

3. Ramen wassen

© Shutterstock

“Wil je je terras helemaal laten schitteren, was dan ook even de ramen aan het terras. Dit zorgt voor een extra net uitzicht. Maak ook je tuinmeubels proper en geef ze eventueel een nieuw likje verf, zodat alles er weer mooi en netjes uitziet.”

4. Verander nu

© Shutterstock

“Wil je iets veranderen aan je terras, dan is dit ook het geschikte moment om in actie te schieten. Denk eens goed na over hoe je de zomer anno 2022 op je terras wil doorbrengen. Misschien is het wel tijd om je tafel met stoelen te vervangen door een loungeset of is zonnewering gewenst?”

5. Voeg kleur toe

© Shutterstock

“Kleur is altijd een goed idee en brengt extra sfeer op het terras. Het is tijd om de bloembakken en bloempotten te vullen met groen en kleur. Kies je voor éénjarige planten, dan moet je wel nog wachten tot na de ijsheiligen (11 tot 14 mei), want bij nachtvorst is de kans groot dat de plantjes het niet overleven. Een goede tip: plaats de potten op verrijdbare plantentrolleys, zo kan je ze in de winter gemakkelijk naar binnenrijden. Of je kan het jaar nadien de planten op een hele andere plek zetten. Je kan ook kiezen voor wintergroene planten en struiken rondom het terras. Het belangrijkste om de juiste planten te kiezen, is de standplaats. Staan ze in de volle zon, of hebben ze geen zon. Je kiest ook beter niet voor een struik die heel groot en breed wordt in een pot op het terras. Lees goed het etiket om te zien of de plant tegen de zon kan en hoe groot deze wordt. Zo sluit je miskopen uit. Woon je in een huis met tuin? Dan kan je verder denken dan planten in een pot op het terras. Waarom zou je niet kiezen voor heesters, planten en struiken in volle grond rond het terras? Hangplanten die je onder de overkapping hangt, geven ook een aparte sfeer aan het terras.”

6. Kruidenhoekje op het terras

© Shutterstock

“Een leuke extra is een kruidenhoekje op het terras. In plaats van de kruiden achteraan in de tuin te zetten, kan je kiezen voor wat gangbare kruiden in een pot of kruiden in de border die grenst aan je terras. Je zal zien dat je veel meer verse kruiden in de keuken zal gebruiken.”

7. Accessoires

© Shutterstock

“Mooie en gezellige accessoires maken het geheel af. Hang wat leuke verlichting of lampionnetjes op, kies mooie kussens in de stoelen of het loungeset. Zorg wel dat je geen slaaf wordt van het terras en dat je bij de eerste harde wind of regen ’s nachts uit je bed moet om de accessoires te verwijderen. Met accessoires kan je ook een eigentijds of juist heel aparte sfeer op het terras creëren. Je kan kiezen voor een mediterraans sfeertje en een muur oker of blauw schilderen, een grote cactus toevoegen en voor kussens in die bepaalde stijl kiezen. Maar hou het dus vooral wel handelbaar.”

8. Do-it-yourself

© Shutterstock

“Ben je handig? Dan is het altijd leuk om zelf aan de slag te gaan. Met paletten of afvalhout kan je de leukste tuinmeubels en bloembakken maken. Zo geef je je terras een heel persoonlijke toets. Let er wel op dat de afmetingen kloppen en de meubels technisch juist in elkaar zitten. Het vraagt toch net iets meer werk dan wat paletten op elkaar stapelen. Op YouTube vind je heel wat diy-filmpjes met tips om zelf aan de slag te gaan.”