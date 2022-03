Kim en Mauro poepen de disco

Heusden-Zolder

Op zondag 27 maart kan je vanaf 19 uur in het Muze Café in Zolder naar concerten gaan van Intige Taluure (blijkbaar is dat Truiens voor ‘enige eetborden’) en nóg eens Intige Taluure, maar dan samen met Mauro Pawlowski. Intige Taluure is een project van Jean-Marie Mievis en striptekenaar/muzikant Kim Duchateau. Ze brengen een nieuwe plaat uit onder de titel Poep de disco. Elk exemplaar is uniek, want elke hoes is gemaakt van ander behangpapier. Samen met Mauro maakten ze de plaat Newtons Flat Fidelity. Eén van de nummers heet Clara Cleymans Karavaan... Info en tickets: CD & Vinyl SHop Pick Up, 011/45 12 44