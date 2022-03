Motives Festival in Zolder richt spot op Limburgse jazzbands

Motives For Jazz bestaat 25 jaar en organiseert een verjaardagsfeestje op zondag 3 april. U kan dan zeven jonge Limburgse jazzacts ontdekken in de prachtige Luchtfabriek van Zolder.

Het gaat om concerten van Triology Par Coeur (foto), Lieven Cambré Quartet, Sharp Eleven Electric Band, Muze Jazz Orchestra, Ambar Haddad Quintet, Profound Observer en Dimensions door Gert-Jan Dreessens. In de rangen jazzcats als Carlo Nardozza, Tim Finoulst, Martijn Vanbuel, Marco Cirone en vele anderen. “Met dit nieuwe showcasefestival willen we de grote diversiteit van ons talent in de kijker zetten én Limburgse muziekliefhebbers meer in contact brengen met een aanbod van jazz”, zegt Tom Michielsen van vzw Motives For Jazz. “Bedoeling is om het festival jaarlijks te organiseren, telkens op mooie erfgoedlocaties.” (cru)