Sandra Bullock heeft spijt van deze film: “Ik schaam me nog steeds” .

“Er is een film waarvan ik zou willen dat ik er nooit in mee had gespeeld”, zegt de 57-jarige actrice in een interview. “En dat is Speed 2. De titel slaat nergens op: een trage boot, die langzaam op een eiland afvaart.”

De film uit 1997, met Bullock en Jason Patric in de hoofdrollen, gaat over Annie (Bullock) en haar vriend die proberen te voorkomen dat een cruiseschip in de Caraïben waarop ze op vakantie zijn, tegen een olietanker botst. Keanu Reeves speelde samen met Bullock in de originele film uit 1994, maar hij keerde niet terug om zijn rol als Jack Traven te spelen in het vervolg.

“Op dat moment heb ik nee gezegd tegen het script”, vertelde Reeves hierover in een interview aan CNN. ”Ik wilde heel graag met Sandra werken, ik vond het geweldig om Jack te spelen, en ik hield van Speed, maar een cruiseschip? Ik had niets tegen de betrokken acteurs, maar op dat moment had ik het gevoel dat het gewoon niet goed was.”

De nieuwste film van de actrice – The lost city – met tegenspelers Daniel Radcliffe en Channing Tatum gaat op 22 april in première in ons land.