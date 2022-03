Tesla opent eerste fabriek in Europa, ondanks protest van milieuactivisten

De Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens Tesla heeft dinsdag zijn eerste fabriek in Europa officieel geopend. Topman Elon Musk zakte af naar de fabriek in Grünheide nabij Berlijn, om de eerste dertig daar gebouwde exemplaren van Tesla’s Model Y aan nieuwe eigenaren te leveren. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz en minister van Economie Robert Habeck prezen de miljardeninvestering van Tesla in een ‘gigafactory’ in Duitsland.

De gigafactory Berlijn-Brandenburg is Tesla’s vijfde grote fabriek wereldwijd. Ze werd in november 2019 aangekondigd en de bouw begon in de lente van 2020. Ongeveer twee jaar later heeft de fabriek alle benodigde vergunningen en is begonnen met de productie van Tesla’s volledig elektrische compacte SUV, Model Y. Gigafactory Berlijn-Brandenburg zal auto’s bouwen voor alle Europese markten waar Tesla actief is.

De fabriek bevindt zich op een terrein van 300 hectare, met een totale fabrieksoppervlakte van 227.000 m². Als alle units eenmaal draaien zullen ongeveer 12.000 werknemers auto’s, batterijcellen, batterijen, elektromotoren, plastic onderdelen, stoelen en assen produceren. Met een jaarlijkse productiecapaciteit van 500.000 Model Y en tot 50 GWh batterijproductie gaat het volgens Tesla naar capaciteit om de grootste fabriek van elektrische auto’s in Europa. Vandaag zijn al ruim 3.000 werknemers aan het werk in de fabriek. Tesla wil er duizenden meer aanwerven in de komende maanden.

Musk wilde aanvankelijk al midden vorig jaar met de productie starten. De batterijfabriek is nog in aanbouw. Milieuactivisten bekritiseren het project onder meer omwille van het waterverbruik.

